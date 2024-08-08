Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, basın mensupları ile bir araya geldikleri istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon çok iyi bir performans sergileyip play-off yarı finali oynadıklarını hatırlatan ve Bodrum FK maçlarını bir türlü unutamadığını ifade eden Tuğrul Topuz, yeni sezonda da başarılı olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi. Ligde şampiyonluk ve play-off mücadelesi verecek takım sayısının çok fazla olduğuna dikkat çeken Topuz, “Bildiğiniz üzere geçen sezonki kadromuzu büyük ölçüde koruduk. Transferde sessiz kalmışız gibi bir algı var ama Thomas’ı, Geraldo’yu Ferhat’ı bugün almış olsak yer yerinden oynardı. Ama bu futbolcular zaten kadromuzda. İyi olan kadromuzu takviyelerle güçlendirdik” dedi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini de ifade eden Tuğrul Topuz, “Geçen sezona da İstanbul’da başladık. Biliyorsunuz Tuzlaspor’u 3-0 yenerek mükemmel bir başlangıç yapmıştık. Bu sezona da yine İstanbul’da, Ümraniyespor maçıyla başlayacağız. İstanbul uğurlu geliyor bize. Ümraniyespor’u da yenip bu sezona da galibiyetle başlamayı hedefliyoruz. Bunu başaracak güce ve kadro kalitesine sahibiz” şeklinde konuştu.

Topuz, özellikle iç saha maçlarını dolu tribünlere oynamak istediklerini de belirterek tüm taraftarları kombine bilet almaya ve tribünleri doldurmaya davet etti.