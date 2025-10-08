Sungurlu’da faaliyet gösteren Tek Pastanesi sahibi Nurettin Tek ilçede görev yapan itfaiyecileri unutmadı.

İtfaiyeciler Haftası nedeni ile Sungurlu Belediyesi İtfaiye Amirliği’ne giden Nurettin Tek beraberinde getirdiği pasta ve çeşitli hediyeler ile itfaiyecileri kutladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yaparak yangın, sel, deprem, kaza her türlü olayda yanımızda olan kahraman itfaiyecilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemediklerini söyleyen Tek, İtfaiye Müdürü Kemal Karaman ve ekibini kutladı.

Ziyaret kapsamında Nurettin Tek’in getirdiği pasta kesilerek itfaiyecilere ikram edildi.

Muhabir: Haber Merkezi