İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya’nın da yakından ilgilendiği öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, Jandarma Çocuk Dergisi ve balonlar hediye edildi.

Ayrıca HAYDİ, Olay Yeri İnceleme, Trafik ve Jandarma Komando timlerince araç ve malzeme tanıtımı yapılan öğrenciler jandarma köpekleri ile yapılan gösteriyi de ilgi ile izledi.

Jandarma tarafından kurulan standa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, ilerde Jandarma olmak istediklerini dile getirdiler.

Editör: UĞUR GÖRKEM