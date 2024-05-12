Çorum merkez İstiklal İlkokulu 4/C Sınıfı, ‘Geleceği Görmek, Meslekleri Tanımak’ projeleri kapsamında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti.
Okulun 4/C Sınıf öğretmeni Cengiz Eker öncülüğünde gerçekleşen ziyarette HİTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi H. Hande Keser Şahin'in rehberliğinde öğrenciler derslikleri, kütüphane ve laboratuvarları gezerek incelediler.
Ziyaret sonunda ise öğrenciler Dekan Prof. Dr. Özgür Yağan’ı da ziyaret ederek, fakülte hakkında bilgi aldılar.

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Editör: Haber Merkezi