Gayrimenkul platformu Endeksa’nın açıkladığı Mart 2025 Çorum verilerinde metrekare fiyatı en pahalı olan ilçeler sıralanırken, ayrıca Çorum'da en pahalı konutlar ve bu konutların kaç yılda kendini amorti ettiği de grafiklerle belirlendi.

KARGI METREKARE FİYATINDA ZİRVEDE

Açıklanan verilere göre Çorum'da gayrimenkul anlamında en pahalı ilçe Kargı oldu. Kargı'da gayrimenkul fiyatları Merkez'i de solladı. Kargı'da metrekare başına ortalama değer 25.053 TL olurken, Osmancık'ta 22.035 TL, İskilip'te 20.363, Sungurlu'da 20.264, Alaca'da 16.622 TL oldu.

ÇORUM'DA EN YÜKSEK GETİRİ SUNGURLU'DA

Kargı metrekare fiyatı en yüksek ilçe olsa bile yüzde 5.74 getiri oranı ile en düşük 3. ilçe konumunda. Çorum'da en yüksek getiri ise yüzde 7,41 ile son dönemde yatırımların arttığı Sungurlu'da. Sungurlu'yu 7.12 getiri oranıyla Alaca takip ederken, Merkez 6.10 getiri oranı ile iki ilçenin arkasında kaldı. Osmancık yüzde 5.74 getiri oranında, İskilip 5.47 getiri oranıyla en düşük ilçe olarak sıralandı.

ÇORUM'DA SATILIK EV FİYATLARI

Çorum ilinde Mart 2025 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %35,31 arttı. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 2.839.590 ₺. Ortalama satılık konut büyüklüğü 135 metrekaredir.

ÇORUM'DA ORTALAMA GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 16 YIL

Çorum ilinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Mart 2025 sonu itibarıyla 21.034 ₺. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 16 yıl seviyelerinde.

ÇORUM'DA KONUT FİYATLARI EN FAZLA ARTAN İLÇELER

Ortalamalara bakıldığında Mart 2025 sonu itibarıyla konut için Çorum ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla İskilip, Merkez, Sungurlu, Osmancık, Alaca oldu.

ÇORUM'DA KONUT FİYATLARI EN AZ ARTAN İLÇELER

Ortalamalara bakıldığında Mart 2025 sonu itibarıyla konut için Çorum ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Alaca, Osmancık, Sungurlu, Merkez, İskilip oldu.