İstanbul Esenler Çorumlular Derneği Başkanı Kemal Alkan dernek olarak zaman zaman artan kan ihtiyacı nedeni ile üyeleri arasında kan bağışı kampanyası düzenlediklerini hatırlattı.
Alkan bu kapsamda Esenler Çorumlular Derneği Merkezi’nde 1 Ekim 2023 Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında da kan bağışı kampanyası düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Kızılay Derneği işbirliğinde Havaalanı Mahallesi Gayret Sokak No: 11 Esenler / İstanbul adresinde bulunan dernek merkezindeki etkinliğe tüm Çorumluları davet etti.