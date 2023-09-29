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İstanbul Esenler Çorumlular Derneği Başkanı Kemal Alkan dernek olarak zaman zaman artan kan ihtiyacı nedeni ile üyeleri arasında kan bağışı kampanyası düzenlediklerini hatırlattı.

Alkan bu kapsamda Esenler Çorumlular Derneği Merkezi’nde 1 Ekim 2023 Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında da kan bağışı kampanyası düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Kızılay Derneği işbirliğinde Havaalanı Mahallesi Gayret Sokak No: 11 Esenler / İstanbul adresinde bulunan dernek merkezindeki etkinliğe tüm Çorumluları davet etti.