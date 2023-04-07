Gözaltına alınanlar arasında yaralılar da vardı. İsrail bu olaydan sonra Gazze’den atılan ve kimseye zarar vermeyen beş roketi bahane ederek Gazze’yi uçaklarla bombaladı. Yakın zamanda Suriye’ye uçaklarla saldırı düzenledi. İran’a karşı da saldırıda bulundu” dedi.

Siyonist İsrail’in bütün dünyanın uyarılarına rağmen işgal ettiği Filistin topraklarını terk etmediği gibi, yeni topraklar işgal edip yerleşime açtığını kaydeden Aygün, açıklamasında şunları dile getirdi:

“İmzaladığı sözleşmelere ve BM kararlarına uymamaktadır. Aşırı silahlanmış bir askeri güç olarak da bölgedeki komşularına karşı tehdit olmaya devam etmektedir.

AKP yönetimi de İsrail’in en büyük destekçilerinden biridir. Bu ülkenin politikalarını eleştiriyormuş gibi görünerek, sert sözler söyleyerek ‘tribünlere oynarken’ alttan alta ticari ve siyasi ilişkiler geliştirilmiş aynı zamanda ortak askeri tatbikatlar yapılmıştır.

Arap Birliği İsrail’e yönelik kınama sözlerinden öte bir tutum göstererek bölgesel bir yaptırımda rol oynamaktan uzaktır.

Türkiye yönetimi boş ve göstermelik sözler yerine Ortadoğu’da jandarmalık yapan, Filistin halkına sürekli şiddet uygulayan, provokasyonlardan vaz geçmeyen İsrail ile ilişkilerini kesmelidir. Ortaya söylenen ve eylemle tutarlı olmayan ajitatif eleştiriler sadece AKP’nin kendi kitlesinin gönlünü almaya yaramakta, İsrail’in saldırganlığını ise kolaylaştırmaktadır.

Bölgede barış ve demokrasinin başlıca koşullarından biri olan Filistin sorunu çözülmeli; başta Filistin halkı ve İsrail demokratik muhalefeti olmak üzere bütün Ortadoğu emekçileri bölge barışı için çözümde ısrarlı olmalıdır.

Partimiz İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öncelikli koşul olarak görür. Mazlum Filistin halkının hakları güvence altına alınmalı, uluslararası kurum ve kuruluşlar İsrail saldırganlığına karşı yaptırımlar uygulamalıdır.” (Haber Merkezi)