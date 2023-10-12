Gazze bombalanmakta… Gazze’ye bombalar yağmakta…

Gazze abluka altında… Gazze havadan, karadan, denizden kuşatılmış durumda…

Ve Gazzeliler, Gazze’den boşaltılmak istenmekte…

Çünkü İsrail’in nihai hedefi bu. Çünkü amaç, Filistin’in denizle olan ilişkisini kesmek.

Hamas’ın 7 Ekim 2023 Cumartesi günü, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu adıyla sivil-asker ayrımı yapmadan saldırısı, İsrail’e işte böyle bir fırsat yarattı.

Ve İsrail “Demir Kılıçlar” operasyonunu başlattı. Başbakan Netanyahu, “İsrail'e ve vatandaşlarına yaşatılan bu kara günün intikamını alacağız” dedi.

TürkiyeElbette ardında, başta ABD desteği ve de Batı’nın desteği olarak…

Ama Gazze yalnız… Gazzeli'ler yalnız…

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Gazze, Filistin'in Akdeniz kıyısında Akdeniz'e açılan bir parçasıdır.

360 km2 alanı ve 2 milyon nüfusu vardır. % 99’u Filistinli Arap, % 1’i Yahudi'dir.

400 yıl Osmanlı idaresinde, 31 yıl İngiliz mandasında, 19 yıl Mısır yönetiminde, 27 yıl İsrail işgalinde kalmış ve 1994 yılında FKÖ yönetimine geçmiştir.

İşte o günden bugüne Gazze, İsrail’in hedefi olmuştur.

Ne yazık ki, İslam dünyası duymaz, Arap dünyası görmez olmuştur.

Birleşmiş Milletler ise Amerikan gözlüğünü takar olmuştur.

Elbette Gazze olayları ilk kez de olmamıştı.

Çünkü İsrail, geçtiğimiz yıllarda da “güvenlik tehdidi” gerekçesiyle Gazze'ye saldırılar düzenlemiş, büyük katliamlar yapmıştı.

İşte bu saldırılar, bu katliamlardan öne çıkan bir bölüm:

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27 Aralık 2008… “Dökme Kurşun” adı verilen operasyon 23 gün sürmüştü.

Hava ve kara harekâtı ile Gazze üzerine bombalar yağdırılmış, adını yeni duyar olduğumuz “beyaz fosfor gülleleri” ve “seyreltilmiş uranyum içeren silahlar” kullanılmıştı.

Filistin verilerine göre 436 Filistinli ölmüştü. Bunun 410'u çocuktu. Ve 400'ü ağır 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Ama o gün:

57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı bu katliamı seyretmişti.

22 üyeli Arap Birliği de bu katliamı seyretmişti.

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14 Kasım 2012… “Bulut Sütunu” adlı operasyon 8 gün devam etmişti.

42'si çocuk 162 Filistinli ölmüş, 1300'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi acil bir toplantı yapmış ama bir karar alamamıştı. Çünkü yaygın kanaat, İsrail’in kendini savunması olmuştu.

Ne yazık ki:

57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı bu katliamı da seyretmişti.

22 üyeli Arap Birliği de bu katliamı seyretmişti.

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7 Temmuz 2014… “Koruyucu Hat” operasyonu ise bir aydan fazla sürmüştü.

Kara, hava ve denizden Gazze üzerine tonlarca bomba yağdırılmış, ardından tanklarla, toplarla 11 Temmuz'dan itibaren kara harekâtıyla büyük bir katliam yapılmıştı.

Operasyonda 530'u çocuk, 302'si kadın olmak üzere 2100'den fazla Filistinli ölmüş, 10 binden fazla Filistinli yaralanmıştı.

Ve bu katliamı, 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı kınamakla yetinmişti.

22 üyeli Arap Birliği de kınamakla yetinmişti.

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Ve 14 Mayıs 2018, Gazze'de kanlı Pazartesi...

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Gazze'li Filistinlilere yine saldırıldı, yine katliam yapıldı. Ve 62 ölü, 250'si çocuk 3 bin yaralı...

Ve ne yazık ki o gün:

57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı timsah gözyaşları dökmüştü.

22 üyeli Arap Birliği de timsah gözyaşları dökmüştü.

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Ve de 10 Mayıs 2021… “Surların Muhafızı” operasyonu 15 gün sürmüştü.

7 Mayıs Cuma günü Mescid-Aksa’ya teravih namazında yapılan İsrail saldırısı, genişleyerek ve şiddeti daha da artarak Gazze’ye yöneldi. Ve tam 15 gün karadan, havadan, denizden atılan tonlarca bomba ile Gazze’de yine büyük bir katliam yaşandı. 200’e yakın ölü, 1000’den fazla yaralı…

Ve 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı yine seyretmişti.

22 üyeli Arap Birliği de seyretmişti.

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Ve 7 Ekim 2023 saldırıları…

Hamas’ın İsrail’e roket saldırısıyla, adeta davet edilen İsrail saldırısı…

Her iki tarafta da sayısı sürekli artan yüzlerce ölü binlerce yaralı… Ve ne zaman biteceği belirsiz.

Peki, Filistin Sorunu nedir, nasıl başlamıştır, bu saldırıların nihai amacı nedir ve de neden Gazze? (Yarın)