Çorum’un Mimar Sinan Mahallesi’nin sevilen simalarından, Hüseyingazi, Halil ve Zeki Çöl’ün babası olan emekli İsmet Çöl hayatını kaybetti.

Uzun yıllar kamu hizmetinde görev yapan ve çevresinde saygı duyulan bir isim olarak tanınan İsmet Çöl'ün vefatı sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

İsmet Çöl’ün cenazesi, bugün (21 Haziran 2025 Cumartesi günü) öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi