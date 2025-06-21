Başkan Adayı Doğan; “Buna her gün katlanarak çoğalan trafik cezaları, vergi ödemeleri, kasko-sigorta-BAĞ-KUR primleri, muhasebe ve araçların yıpranmaktan kaynaklı amortisman giderleri; mesleği içinden çıkılamaz hale getirmiştir” ifadesinde bulundu.

İbrahim Doğan, son günlerde artan petrol fiyatlarının özellikle nakliyeci esnafında ne gibi sorunlar yarattığına dair görüşlerini açıkladı.

Nakliyeci esnafının yaşadığı sorunları; 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz' şeklinde özetleyen Doğan, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımında şu görüşleri dile getirdi:

“Nakliye ödemelerindeki belirsizlik şoför esnafının sosyal güvenlik sisteminde karşılaştığı hukuksuzluk, mesleki belgelerdeki 'parayı veren düdüğü çalar' anlayışı meslek teşkilatlarımızdaki ahbap-çavuş ilişkisi ile sorumsuz kifayetsiz ve çapsız idarecilik yapma zihniyeti maalesef sektörü içinden çıkılmaz hale getirmiştir.

MEVLAM NEYLERSE GÜZEL EYLER

Nakliye sektörü bilinçli olarak; kapitalist anarşistlere, göbekli para cambazlarına teslim edilmekte, bireysel nakliyeci ve şoför esnafı ezilmektedir. Bizi üzen, bizi temsil edip hakkımızı aramakla sorumlu olanların tabandan tavana bunu seyretmeleri ve tek bir kelime bile etmemeleridir.

Bu kurumlar; birileri maaş alsın, makam arabasına binsin gezsin diye kurulmadılar. Bu esnafın yarasını sarsın, derdine çare arasın, sesine ses olsun diye kuruldular. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bakalım Mevla neyler, neylerse güzel eyler.'

Editör: NURDAN AKBAŞ