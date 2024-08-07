Geçen sezonun ikinci yarısında, bir süre Ahlatcı Çorum FK ile deneme antrenmanlarına çıkan ve Samsunspor’la oynanan hazırlık maçında da kırmızı-siyahlı formayı giyen İsmaila Iso Sonka bir süredir yeniden deneme antrenmanlarına çıkıyordu. 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu antrenmanlarda gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Serkan Özbalta’nın gözüne girmeyi başardı.

Nalepa’nın da ayrılması üzerine açılan yabancı kontenjanı, İsmaila İso Sonko ile 3 yıllık sözleşme imzalanması üzerine yeniden doldu.

Senegalli futbolcunun Ahlatcı Çorum FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek.