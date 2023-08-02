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Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken yeni Emniyet Müdürü Serkan Karaman oldu.

SERKAN KARAMAN KİMDİR?

Polis başmüfettişi Serkan Karaman, Muş İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 1975 yılında Amasya’da dünyaya geldi. Karaman, 1997 yılında polis akademisinden mezun olduktan sonra bir yıl Kırşehir Kaçakçılık Şube Müdür Yardımcılığı yaptı. 1998 yılında Ankara’ya tayini çıkan Karaman burada yaklaşık 10 yıl Mali Şube Müdürlüğünde çalıştı. 2008 yılından sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğünde Kısım Amirliği yaptı.

2008-2009 yılları arasında da Takip Kontrol Büro Amirliği yaptı. 2009-2010 yılında Narkotik Büro Amirliği yapan Karaman 2010 yılında Sivas’a tayin oldu. Sivas’ta Polisevi Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı, Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü, Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne baktı.