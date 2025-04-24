Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İsmail Kakaç İlkokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği anlamlı etkinlikle kutlandı. Bayram programı, öğrencilerin okuldan başlayarak mahallede gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, marşlar eşliğinde sokakları bayram coşkusuyla doldurdu. Mahalle sakinlerinin de balkonlardan alkışlarla eşlik ettiği yürüyüş, çevredeki vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinlik boyunca öğrencilerin neşesi yüzlerine yansırken, veliler ve öğretmenler de bu özel günde çocuklara destek vermek için etkinlikte hazır bulundu. Mahalle turunun ardından okul bahçesinde çeşitli gösteriler, şiirler ve dans performansları sergilendi.

Editör: HABER MERKEZİ