Geleneksel hale gelen kutlama programlarına bu yıl bir yenisini ekleyen Eczacı Odası, çocukları eczacılık mesleğiyle tanıştıran renkli bir şenlik düzenledi.

AHL Park’ta düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların sağlık mesleklerine ilgisini artırmak ve eczacılığı yakından tanımalarını sağlamak amacıyla çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Majistral (ilaç hazırlama) atölyesi çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatırken, Türk Eczacıları Birliği tarafından gönderilen boyama kitaplarıyla yapılan etkinlikler de ilgi gördü.

Bayraklar, balonlar ve marşlarla süslenen etkinlik alanı, çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşadığı bir atmosfere dönüştü. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği program, topluma dokunan eczacılık anlayışının bir örneği olarak dikkat çekti.

Etkinlikle ilgili Çorum Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, organizasyonda emeği geçen Sosyal Etkinlik Komisyonu üyelerine, katılım sağlayan oda üyelerine ve etkinlikte yer alan tüm çocuklar ile ailelerine teşekkür edildi.

Editör: HABER MERKEZİ