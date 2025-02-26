ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, yılmaz Atatürkçü, korkusuz kalem İsmail Haboğlu (75), bugün saat 12.30 sıralarında, İstanbul Koşuyolu Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

En son Ziraat Bankası Alanya Şubesi Müdürlüğü görevinden emekli olup Alanya’ya yerleşen ve memleketi Çorum’un gazetesi ÇORUM HABER’e uzun yıllardan beri köşe yazıları yazan gerçek vatansever İsmail Haboğlu, birkaç aydan beri kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gündür yoğun bakımda kalan İsmail Haboğlu, Pazartesi günü İstanbul Koşuyolu Hastanesi’ne nakledilmiş, burada böbrek yetmezliğinin başgöstermesi üzerine diyalize bağlanmıştı.

Çorum’un köklü Haboğlu Ailesi’nden Abdulfettah Haboğlu’nun oğlu, Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Haboğlu’nun kardeşi, Feridun Haboğlu’nun ağabeyi, Hamiyet Haboğlu’nun eşi, Adapazarı’nda otomotiv sektöründe görev yapan Mak.Müh. Kerem Haboğlu’nun ve Alanya’da yaşayan bankacı Mehlika Haboğlu Görgün’ün babaları, Gökçe Haboğlu ve Ahmet Görgün’ün kayınpederleri olan İsmail Haboğlu’nun cenazesi, muhtemelen Cuma günü defnedilecek, ancak bu konu henüz netlik kazanmadı.

ÇORUM HABER, Çorum’un bu değerli evlâdına Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.