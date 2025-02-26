Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve telefon aboneliklerinde yeni güvenlik önlemleri hayata geçirilecek. Çipli kimlik doğrulaması zorunlu hale gelirken, ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye girecek, Türk vatandaşlarına en fazla 3, yabancılara ise sadece 1 mobil hat hakkı tanınacak. Amaç, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının önüne geçmek.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler kapıda. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve telefon aboneliklerinde yeni güvenlik önlemleri hayata geçirilecek. Çipli kimlik doğrulaması zorunlu hale gelirken, ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye girecek, Türk vatandaşlarına en fazla 3, yabancılara ise sadece 1 mobil hat hakkı tanınacak. Amaç, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının önüne geçmek.

BANKACILIKTA GÜVENLİK ARTIYOR

Yeni düzenlemelerle banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açma işlemlerinde çipli kimlik doğrulaması olmadan işlem yapamayacak. Sahte kimlik kullanımını engellemeyi hedefleyen bu adım, dolandırıcılık riskini en aza indirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, suça karıştığı tespit edilen banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi kapsamında şüpheli hesaplara el koyma süreci hızlandırılacak ve el konulan tutarlar, suç mağdurlarına iade edilecek.

ATM’LERDE YÜZ TANIMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

ATM’lerdeki güvenlik seviyesi de bir üst kademeye çıkıyor. Yüz tanıma sistemi zorunlu hale getirilerek, güvenlik kamerası tarafından yüzü tespit edilemeyen kişiler işlem yapamayacak. Kart kopyalama ve hırsızlık olaylarını önlemeyi hedefleyen bu uygulama ile ATM güvenlik kayıtlarının en az 2 yıl saklanması da sağlanacak.

MOBİL HATLARA SIKI DENETİM: 3 HAT SINIRI

Telefon aboneliklerinde de ciddi değişiklikler yolda. Türk vatandaşları en fazla 3, yabancılar ise yalnızca 1 mobil hat sahibi olabilecek. Dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen hatlar anında kapatılacak. Mevcut aboneliklerin güncellenmesi için süre tanınacak; bu sürede güncellenmeyen hatlar ise iletişime kapatılarak devre dışı bırakılacak.

OPERATÖRLERE 10 GÜNLÜK SÜRE

Düzenleme, telekomünikasyon şirketlerini de kapsıyor. Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemeler tarafından talep edilen bilgi ve belgeler, operatörler tarafından en geç 10 gün içinde teslim edilecek. Bu süreyi aşan şirketlere idari para cezası uygulanacak.

“DOLANDIRICILIĞA KARŞI BÜYÜK ADIM”

Yetkililer, bu değişikliklerin bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Özellikle sahte kart kullanımı, hesap dolandırıcılığı ve telefon hatlarıyla işlenen suçların önüne geçilmesi hedeflenirken, vatandaşların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.