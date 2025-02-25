Ticaret Bakanlığı, Çorum dahil 81 ildeki haksız fiyat artışlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor.

Bakanlık, "Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması"na eklediği yeni modüllerle, kullanıcıların uygulamayı daha etkin ve verimli şekilde kullanmalarını sağladı.

Bakanlığın yeni adımı, uygulamanın kullanımının yaygınlaşması, Çorum'da da vatandaşların karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını kolayca rapor etmelerini sağlayacak.

Yeni özelliklerle, vatandaşlar yaşadıkları olumsuzlukları hızlı bir şekilde bildirebilecek, bildirilen olaylar hızla yetkili mercilere iletilecek.

Bakanlık, vatandaşların bu bildirimlerini titizlikle inceleyerek, gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edeceklerini duyurdu.

Mobil uygulama, hem "Apple Store" hem de "Google Play" üzerinden indirilebiliyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada HFA Mobil Uygulaması'na "Apple Store" ve "Google Play" üzerinden ulaşılabildiği bildirilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır."

Ticaret Bakanlığı, Çorum dahil olmak üzere tüm illerde, ekonomik menfaatlerin korunması ve adil ticaretin sağlanması için çalışmalarını sürdürecek.

Bakanlık, mobil uygulamanın haksız fiyat artışlarına karşı mücadelede önemli bir araç olduğunu, aynı zamanda sağlıklı bir piyasa rekabetinin oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.