Merkez Bankası’nın arka arkaya gerçekleştirdiği 250 baz puanlık faiz indirimleri, piyasadaki faiz oranlarını aşağı çekmişti. Ancak 24 Şubat haftasında beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Anadolu Bank, 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz kampanyası başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda bankaların sunduğu en yüksek mevduat faizi yüzde 48 seviyelerine kadar gerilerken, Anadolu Bank’ın yeni faiz oranı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Yatırımcılar, diğer bankaların da bu oranı takip edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ SUNAN BANKALAR VE GETİRİLERİ

500 bin TL'lik mevduat için bankaların sunduğu en yüksek faiz oranları ve net getirileri şu şekilde sıralanıyor:

- CEPTETEB (32 gün vade) – Faiz Oranı: %47,00 – Net Getiri: 17.512 TL

- ING Bank (32 gün vade) – Faiz Oranı: %47,00 – Net Getiri: 17.512 TL

- Getir Finans (32 gün vade) – Faiz Oranı: %47,50 – Net Getiri: 17.698 TL

- Odeabank (32 gün vade) – Faiz Oranı: %48,00 – Net Getiri: 17.885 TL

- Anadolu Bank (32 gün vade) – Faiz Oranı: %50,00 – Net Getiri: 18.630 TL

Mevduat faizlerinde yaşanan bu yeni dalgalanma, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, diğer bankaların nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olmaya devam ediyor.