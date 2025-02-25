WHATSAPP MART 2025’TE HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK?

Meta, WhatsApp’ın gelecekteki güncellemeleriyle birlikte bazı eski telefonların bu popüler mesajlaşma uygulamasına erişiminin kesileceğini açıkladı. Özellikle, güncel işletim sistemlerini desteklemeyen ve donanımsal gereksinimleri karşılayamayan cihazlar WhatsApp’a veda edecek.

İşte o telefon modelleri:

Samsung:

Galaxy S3,

Galaxy Note 2,

Galaxy Ace 3

Motorola:

Moto G (1. Nesil),

Razr HD,

Moto E 2014

LG:

Optimus G,

Nexus 4,

G2 Mini

Sony:

Xperia Z,

Xperia SP

Apple

iPhone 5,

iPhone 5c

WHATSAPP’I KULLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Eğer WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, telefonunuzu daha yeni bir modele yükseltmeniz ya da işletim sisteminizi uyumlu bir sürüme güncellemeniz gerekecek.

Android Kullanıcıları İçin

WhatsApp, yalnızca Android 5.0 ve üzeri işletim sistemleriyle uyumlu olacak. Daha eski sürümlere sahip telefonlarda uygulama çalışmayacak.

iPhone Kullanıcıları İçin

WhatsApp, 5 Mayıs 2025 itibarıyla yalnızca iOS 15.1 ve üzeri sürümlerle uyumlu olacak. Şu anda iOS 12 ve sonraki sürümler destekleniyor ancak bu tarihten itibaren değişiklik yapılacak.

TELEFONUNUN İŞLETİM SİSTEMİ SÜRÜMÜNÜ NASIL KONTROL EDİLİR

Android Cihazlar: Ayarlar > Telefon Hakkında bölümünden sürüm bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.

iPhone'lar: Ayarlar > Genel > Hakkında sekmesinden iOS sürümünüzü öğrenebilirsiniz.

NEDEN ESKİ TELEFONLAR WHATSAPP’A UYUMLU OLMAYACAK?

Tüketici ve Kullanıcılar Örgütü (OCU), eski akıllı telefonların yazılım güncellemeleriyle birlikte zamanla işlevselliğini kaybettiğini belirtiyor. Günümüzün modern uygulamaları, eski cihazların donanımsal ve yazılımsal gereksinimlerini karşılayamadığı için WhatsApp gibi uygulamalar bu telefonlarda çalışmayacak.

VERİLERİNİZİ YEDEKLEMEYİ UNUTMAYIN!

Eğer telefonunuzun Mart 2025 itibarıyla WhatsApp desteğini kaybedeceğini düşünüyorsanız, önemli sohbetlerinizi ve verilerinizi yedeklemeniz büyük önem taşıyor. Yedekleme işlemini Google Drive veya iCloud üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.