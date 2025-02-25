Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da depremzeler için gönderilen yatak, battaniye gibi yardımların fuhuş yapılan bir masaj salonunda kullanıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, yazısında, "AFAD’ın depremzedelere dağıtması için gönderdiği yatak, battaniye ve diğer yardımlar; Hatay/Altınözü ilçesinde hem de kendisine AFAD yetkilisi diyen kişinin marifeti ile fuhuş yapılan masaj salonunda kullanıldı" ifadesini kullandı.

AFAD'IN MALZEMELERİ MASAJ SALONUNDA!

Savcılığa verilen dilekçede de AFAD’a fatura edilerek ödemesi yaptırılan ürünlerin, spor müdürü olarak görev yapan A.Z’nin ilçe merkezinde bulunan, sahibi olduğu lokantaya monte ettiği belirtildi.

Ağırel yazısında şu ifadeleri kullandı:

-Bu sırada bir gelişme olmuş. Ö.K. isimli şahsın işlettiği D.D. isimli masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair il ve ilçe savcılıklarına ihbarlar yapılmış.

-Bu masaj salonu ile ilçedeki bir savcının bağı olduğundan delil yok denerek bir soruşturma açılmamış. Kolluk güçleri işlem yapmak istediğinde ise arama yapılması engellenmiş.

TAHLİL SONRASI AİDS KARANTİNASINA ALINDILAR

Fuhuş yapıldığı belirtilen masaj salonunda yabancı uyruklu 8 kadın da bulundu. Çalışma izni olmayan kadınlar Kayseri geri gönderme merkezine gönderilirken AIDS şüphesiyle karantinaya alındılar.

EVİNDE VE İŞ YERİNDEN YÜZLERCE AFAD MALZEMESİ VAR

AFAD, söz konusu kişinin kadrosunun AFAD'da olmadığını belirtti. İlçe spor müdürünün evine yapılan baskında yüzlerce AFAD malzemesi de çıktı.

Ağırel, "D.D. isimli masaj salonu merkezi sahibi Ö.K. isimli şahıs ile savcının ve ilçe spor müdür vekili A.Z’nin bağları bence çok iyi araştırılmalı. Bu kişilerin Kıbrıs’a birlikte tatile gittiği, aynı otelde tatil yaptıkları ve bu tatil ücretinin masaj salonu sahipleri tarafından ödendiği kaynağım tarafından iletildi." değerlendirmesini yaptı.