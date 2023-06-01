Çoklu organ yetmezliği nedeni ile önceki gün sabah saatlerinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybeden İsmail Dölek’in cenazesi dün Akşemseddin Camii’ne getirildi. Saray Petrol Sahibi Edip, Erdal, Ekrem Dölek’in babaları, Saraylım Tarım Sahibi Mustafa Ilıca’nın kayınpederi, Mali Müşavir Hasan Tahsin Dölek’in amcası olan İsmail Dölek’in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

Çorum’un tanınan, sevilen simalarından eski İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Çağlar’ın da cenaze namazı Akşemseddin Camii’nde kılındı. İstanbul Yüksek İslâm Entitüsü mezunu olan, Sinop İmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürlüğü, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği görevlerinde bulunan; Öğretmen Mustafa Çağlar, Av. Abdurrahman Çağlar ve Dr. Ali İhsan Çağlar’ın babaları olan Hacı Abdullah Çağlar’ın cenaze namazı da öğle namazının ardından Akşemsettin Camii'nde kılınırken, cenaze daha sonra ilimiz Oğuzlar İlçesi’ne götürülerek defnedildi.

Akşemseddin Camii’nde düzenlenen ve İl Müftüsü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazlarına Dölek ve Çağlar ailesi bireyleri ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.