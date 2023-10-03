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1990’lı yılların sonlarında 4 yıl Sungurlu Kaymakamı olarak görev yapan, son olarak Balıkesir Vali Yardımcılığı’ndan emekli olan İsmail Demirhan ve emekli öğretmen eşi Hanife Demirhan, önceki gün Çorum’a gelerek kadim dostları Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ettiler.

Emekli olduktan sonra Bursa’ya yerleşen Hanife-İsmail Demirhan çifti, akşam da Dalgıçlar Otel’de Hülya-Mehmet Yolyapar çiftinin konuğu oldular.

Batı Karadeniz gezisinden dönerken Çorum’a uğrayan Demirhan çifti, dün sabah Sungurlu’ya geçti.