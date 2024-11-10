Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan İsmail Çoban bu ülkede hayatını kaybetti. Almanya’nın Wuppertal kentinde bir huzurevinde dünyaya veda eden ünlü ressamın ölüm haberi sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ağır bir hastalığı olan Çoban için son dönemlerde hayat oldukça zorlaşmıştı. Yaşadığı sağlık sorununun yanında ekonomik sorunlar da yaşayan ünlü ressamın evine ve atölyesine haciz geldiği belirtiliyordu. Hastalığı ağırlaşınca daha dayanamayarak yaşama veda eden İsmail Çoban’dan gelen haber sevenlerini üzdü.

ANKARA'DA EĞİTİM GÖRÜP ÖĞRETMEN OLDU

1945 yılında Çorum’da doğan İsmail Çoban oldukça zor bir çocukluk geçirdi. Önce annesini kaybeden İsmail Çoban daha sonra İstanbul’a giderek hem küçük işlerde çalışıp hem de eğitimini sürdürmeye çalıştı. Daha sonra öğretmen olabilmek için Ankara Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu’na kaydolup buradan mezun oldu.

Öğretmenlik yaparken resim sanatı ile de ilgilendi. Yolu yeniden İstanbul ile kesişince burada matbaa, grafik atölyesi, gazete ve basımevlerinde de çalıştı. 1965 yılında Güzel Sanatlar eğitimi de almaya başladı ama ekonomik koşullardan tamamlayamadı.

DÜNYACA TANINIR

BİR SANATÇI OLDU

1968 yılında Almanya’ya giden İsmail Çoban hem eğitimini tamamladı hem de ressam ve heykeltraş olarak çalışmaya başladı. Dünya genelinde bir üne kavuşan İsmail Çoban çok sayıda ülkede karma sergilerde eserleriyle yer aldı. Alanında önemli bir isim olan İsmail Çoban'dan geriye yapmış olduğu birbirinden güzel eserler kaldı.

İlk sergisini 1962 yılında 17 yaşındayken Türkiye’de açan Çoban, 1973 yılında da Almanya'da ilk sergisini açtı. Şimdiye kadar 33 ülkede 170 kişisel sergi açtı, 500 dolayında karma sergide eserleri yer aldı, 60 yılı aşan sanat yaşamında 70 bin dolayında eser verdi. 1991 yılına kadar Türkiye’ye politik nedenlerle 22 yıl gidemedi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ