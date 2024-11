Ulu Önder Atatürk'ün mirasının yaşaması için çağdaş ve güçlü bir Türkiye için çalışılması gerektiğini ifade eden Milletvekili Ahlatcı, “Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu, Milli Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözü, hepimize emanet ettiği cumhuriyetin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu değerli miras, milletimizin ortak ideali olan çağdaş ve güçlü bir Türkiye için çalışmayı gerektiriyor. Bizler de ‘Durmak yok, yola devam’ diyerek büyük bir azimle çalışıyoruz. Atatürk’ün işaret ettiği hedef doğrultusunda üretiyoruz” dedi.

Ulu Önder Atatürk'ün muasır medeniyet hedeflerinin gerçekleşmesi için her anlamda daha ileriye taşıma azmiyle üretmeye devam edeceklerini belirten Yusuf Ahlatcı mesajında şunları söyledi: “Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma vizyonunu, ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, her nesile daha aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Bugün Türkiye, altyapıdan sanayiye, tarımdan eğitime her alanda kalkınmış bir ülke olarak yükselmeye devam ediyor. Bu yolda attığımız her adım, Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak “muasır medeniyetler seviyesine ulaşma” idealine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu anlamlı günde, milletimizin ve cumhuriyetin her zaman gücünü ve direncini koruyacağına olan inancımızı yineliyoruz. Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, 'Durmak yok, yola devam' diyerek ülkemizi her anlamda daha ileriye taşıma azmiyle üretmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyeti daima yücelterek, onu payidar kılma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onunla birlikte, ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı, gazilerimizi ve şehitlerimizi, rahmetle, şükranla yâd ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ