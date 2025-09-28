Çorum eşrafından merhum sanayici Nafiz Battal'ın oğlu, Nejla Battal, Meral Kılıçcıoğlu, Nihal Özdoğan ve merhum Yaşar Battal'ın kardeşleri, Çorum'un efsane belediye başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu'nun kayınbiraderi, merhume Zeynep Battal'ın eşi, Ümit Battal ve Didem Velipaşaoğlu'nun babaları olan İsmail Kemal Battal'ın cenazesi yarın Çorum'a getirilecek, muhtemelen Salı günü Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.