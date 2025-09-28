Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Çorum Merkez İlçe Örgütü’nde olağan genel kurul süreci tamamlandı.

Mevcut Başkan Av. Utku Ulaş Taşar’ın aday olmadığı CHP Merkez İlçe Başkanlığı’nın 39. olağan genel kurulunun kazananı Resul Yiğitoğlu oldu.

As Kültür Düğün Salonu’nda saat 11.00’de başlayan kongrede İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın desteklediği Resul Yiğitoğlu ile Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın desteklediği Ali Çan’ın listeleri yarıştı. 382 geçerli oyun kullandığı kongrenin kazananı 221 oy ile Resul Yiğitoğlu oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurula CHP Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, önceki dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, önceki dönem il başkanları, İl, Merkez İlçe, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığı’na Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş, üyeliklerine ise İsmail Kalender ve Kamil Çil seçilirken, Merkez İlçe Başkanlığı’nın faaliyet raporu, yönetim ve denetim kurulu raporları, gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin görüşülmesi ile devam eden kongrede daha sonra dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Kongrenin açılış konuşmasını ise Mevcut Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar yaptı. Taşar’ın ardından İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Milletvekili Mehmet Tahtasız da birer konuşma yaptılar.

CHP Merkez İlçe Başkan adayları Resul Yiğitoğlu ile Ali Çan ve diğer konuşmalarla devam eden kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi. Buna göre seçimlerin galibi Resul Yiğitoğlu oldu. Kongrede 221 oy alan Yiğitoğlu CHP’nin yeni Merkez İlçe Başkanı oldu. Ali Çan ise kongrede 161 oy aldı.

Resul Yiğitoğlu’nun başkanlığındaki CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Cengiz Akdikmen, Fadime Aksel, Kıvanç Azman, Melis Çaşak, Ferhat Demirci, Mustafa Eker, Hanım Ergül, Duygu Ergün, Muharrem Gökay, Hüseyin Gökkaya, Yağız Ulaş Fırat Ilıman, Serkan Kaya, Nurcan Öncel, Elif Kübra Pamuk, Sinan Şahin ve Volkan Şanan’dan oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi