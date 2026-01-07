Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Kırçı’nın ifadeye çağrılmasını hayretle karşıladıklarını ve süreci yakından takip ettiklerini kaydeden Şuayb Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Saadet Partisi Çorum İl Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda bir esnaf olan Murat Kırçı’nın yayınladığı bir videodan dolayı hakkında soruşturma açılıp ifadeye çağrılmasını hayretle karşılıyoruz ve bu süreci kınıyoruz. Bu soruşturma, hükümetin halktan ne kadar uzak olduğunun ve yargının, siyasal iktidarın bir aracı hâline geldiğinin açık bir göstergesidir.

Bir esnaf olan Murat Kırçı videoda, cumartesi günü maliyenin esnafa memur gönderdiğini ve siftah yapamayan esnafa, fiş kesmediğinden dolayı ceza yazıldığını ifade etmiştir. Esnafın durumundan haberi olmayan yöneticilere, esnafın hâlini anlatmaya çalışmıştır. Bu video halk arasında büyük bir teveccüh bulmuştur.

Sonrasında kendisine ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma; hukukun, siyasal iktidarın baskı aracı olarak kullanıldığının apaçık örneğidir. İl Başkan Yardımcımız Murat Kırçı’nın videodaki ifadelerinin doğru olup olmadığını öğrenmek için soruşturmaya gerek yoktur. Arasta’da üç esnafı ziyaret etmeleri, gerçekleri görmeleri için yeterlidir.

Biz Saadet Partisi olarak Murat kardeşimizin yanındayız ve ifadelerinin doğru olduğunun şahidiyiz.

İktidar ve destekçileri, esnafın durumunun iyi olduğunu zannediyorlarsa büyük bir yanılgı içerisindedirler. Esnaf zor durumdadır. İşler iyi gitmemektedir. Bunun üzerine bir de maliye baskısı ile karşı karşıyadır. Hükümet esnafı vergi memurları ile bunaltmak yerine, esnafa nasıl destek olacağının yollarını aramalıdır.

Öncelikle israf ve şatafat ekonomisinden vazgeçilmelidir. Eğer vergi gelirini artırmak istiyorlarsa, maliye memurlarını esnafa değil, vergilerini affettikleri büyük şirketlere göndermeleri daha isabetli olacaktır.

Saadet Partisi olarak israf ve şatafattan vazgeçildiği, üretime yatırım yapıldığı, adalet ve liyakat ayakta tutulduğu takdirde ülkemizin huzura ve vatandaşlarımızın müreffeh bir hayata kavuşacağına olan inancımız tamdır. Bu ülke herkese insanca yaşayabileceği adil ve helal bir kazancı sağlayabilir. Ülkemizi ve milletimizi seviyoruz, siyaseti de bunun için yapıyoruz.”