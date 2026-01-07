Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin Acil Sağlık Hizmetleri verilerini paylaştı. Açıklamaya göre 112 ekipleri yıl boyunca 83 bin 39 hastaya ulaşırken, personel sayısı 511’e yükseldi.

Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin Acil Sağlık Hizmetleri faaliyet ve performans verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, il genelinde sunulan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin hem insan kaynağı hem de hizmet kapasitesi açısından önemli ölçüde güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde Acil Sağlık Hizmetleri bünyesine 88 yeni personel dahil edilirken, toplam personel sayısı 511’e ulaştı. Güçlenen kadroyla birlikte 112 ekiplerinin gece gündüz sahada görev yaptığı vurgulandı.

Paylaşılan verilere göre, 2025 yılı boyunca Çorum genelinde toplam 83 bin 39 hastaya acil sağlık hizmeti sunuldu. Ambulansların kentsel bölgelerde ortalama ulaşım süresi 5,7 dakika olarak kaydedilirken, ilk 10 dakika içinde vakaya ulaşma oranının yüzde 97,9 olduğu bildirildi. Kırsal bölgelerde ise ambulansların ortalama ulaşım süresi 16,5 dakika olurken, ilk 30 dakika içinde ulaşım oranının yüzde 94,5 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi. Bu oranların Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu vurgulandı.

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yıl içerisinde Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında toplam 123 denetim gerçekleştirildiği, ayrıca 2025 yılı içinde 4 yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun hizmete açıldığı açıklandı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmesinde, güçlü insan kaynağı, yaygın istasyon ağı ve hızlı müdahale kapasitesiyle Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, vatandaşlara en kısa sürede ve en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

