Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği'nin iftar yemeğinde “İslam'da Kadının Yeri” ele alındı.

Dalyan Makina sponsorluğunda gerçekleştirilen iftar yemeği, muhasebe sektöründeki kadın profesyonelleri bir araya getirdi.

Dernek Başkanı Funda Aykaç'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Vaiz Gülay Kunduracı'nın "İslam'da Kadının Yeri ve Çalışan Kadın" üzerine verdiği bilgilendirici sohbet ile devam etti.

İslam'da kadın algısı ve çalışma hayatındaki yerine dair görüşlerin paylaşıldığı etkinlik, kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, sektördeki kadınlar arasında dayanışma ve bağ kurma fırsatını da sağladı.