İŞKUR hizmet binasında gerçekleşen etkinlikte, işverenler ile iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek karşılıklı görüşme fırsatı buldu.

İstihdam olanaklarının değerlendirildiği programda Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, etkinlik alanını ziyaret ederek, iş arayan vatandaşlarla ve işverenlerle bir süre sohbet etti.



Çorum’da istihdamı artırıcı faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla bu uygulamayı başlattıklarını ve ilk defa gerçekleştirdiklerini belirten Vali Dağlı, bundan sonra her ayın son perşembe günü bu uygulamaya devam edeceklerini ifade ederek, uygulamanın iş arayan vatandaşlara ve işçi ihtiyacı olan firmalara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Dağlı, İş-Kur Müdürü Levent Tuzcu’dan uygulama hakkında bilgi aldı.