Ziyaret kapsamında öğrencilere iş ve meslek danışmanları tarafından il müdürlüğü ve birimler tanıtılarak kurum hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Ayrıca İş Kulübü faaliyet odasında beceri temelli cv hazırlamanın incelikleri, etkili iletişim teknikleri ve mülakat teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra OSB Bilsar Tekstil İK Yöneticisi Ebru Ayvalı tarafından gönüllü öğrencilere örnek iş arayan işveren mülakat simülasyonu gerçekleştirildi.

Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgeleri ve Bilsar Tekstil İK Yöneticisi Ebru Ayvalı, teşekkür belgeleri ise İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından takdim edildi.

Editör: SELDA FINDIK