Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, İskilip’te yeni belirlenen parti yönetiminin mazbata törenine katıldı.

CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve yönetimi, yeni dönem için göreve başladı. Geçtiğimiz günlerde tek liste ile gidilen kongrede İskilip İlçe Başkanlığına yeniden Yusuf Var seçilmişti.

İlçe yönetim kurulu üyeliklerine ise; Sultan Ceylan Bostancı, Mehmet Demircan, Murat Kabakçı, Ezgi Turpçu, Nurettin Aktaş, Mustafa Gökcan, Hüseyin Koyun, Mehmet Gökçe, Rasim Demir, Yüksel Sağlam, Kemal Düdükçü ve Ramazan Duman getirilmişti.

Yusuf Var ve yönetimi İskilip Adliye Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbata alarak yeni dönem için kolları sıvadı. Mazbataya; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun ve yönetimi, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem İl Başkanı Osman Samsunlu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile parti yöneticileri katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi