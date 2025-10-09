Yaklaşık 7 yıldır tüm hazırlıkları tamamlanmasına rağmen hayata geçirilemeyen Güneş Enerji Santrali (GES) projesi, İskilip Belediyesi’nin girişimleriyle nihayet somut adımlarla ilerliyor.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, uzun süredir üzerinde çalışılan 1 MW (998 kW) gücündeki arazi tipi lisanssız GES projesinin ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

Yaklaşık 30 milyon 639 bin 485,89 TL maliyetle planlanan proje için 03 Ekim 2025 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan ihaleye 9 firma katılırken, 8 firmanın teklifi geçerli sayıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif: STA Grup Müşavirlik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından 23 milyon 470 bin TL, en avantajlı ikinci teklif ise YP Enerji A.Ş tarafından 23 milyon 899 bin TL’lik teklif oldu.

Başkan Çizikci diğer geçerli teklifleri ise şu şekilde açıkladı: “Ali Güney Kasapçopur – 24.459.000 TL; İdan Yapı Ltd. Şti. & Mustafa Kaya – 25.763.000 TL; Ahmet Özkan & Muhammed Bakırtaş – 26.400.000 TL; EMOS İleri Teknolojiler ve Savunma Sanayi A.Ş. – 27.777.777 TL; MNZ Endüstriyel Elektrik A.Ş. – 28.180.000 TL ve Embiya Cevrin & Yusuf Cevrin – 29.880.000 TL”

İhale teklif değerlendirme süreci tamamlanarak EKAP üzerinden ihale onay belgesi imzalandı.

İskilip Belediye Başkanı Çizikci yaptığı açıklamada, uzun yıllardır beklenen bu yatırımın belediye için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “İskilip artık kendi enerjisini üreten, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir şehir olma yolunda güçlü bir adım atıyor. Güneşle yeni bir dönem başlıyor. Memleketimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren isimlere teşekkür eden Başkan Çizikci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Çorum Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı’ya, AK Parti İl Başkanımız Yakup Alar’a, İlçe Başkanımız Mehmet Demirci’ye ve EUAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı, hemşehrimiz Nurettin Kulalı’ya teşekkür ederim.” dedi.

İskilip Belediyesi’nin GES projesi tamamlandığında, üretilen elektrik belediyenin enerji giderlerini azaltacak ve belediye bütçesine uzun vadeli gelir sağlayacak.

Muhabir: Haber Merkezi