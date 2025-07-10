Program kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi, İskilip Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskilip Belediyesi işbirliği ile şenlik havasında etkinlik yapıldı. Etkinliğe, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kurulan istasyonlarda çeşitli sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kurulan istasyonlar arasında; Fiziksel aktivite istasyonu, El yıkama ve hijyen istasyonu, Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam istasyonu, 112 istasyonu, UMKE ( Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)ve Okul sağlığı istasyonu yer aldı.

Öğrenciler, bu istasyonlarda sağlık hizmetlerine dair önemli bilgiler edindi. Ayrıca öğrencilere alanında uzman ekipler tarafından ambulans ve UMKE araçları tanıtıldı. Ayrıca öğrencilere bilgilendirme broşürleri, sağlıklı yaşam etiketleri, eğitici materyaller dağıtıldı. Çocuk oyunları ve yarışmalar düzenlenerek çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi