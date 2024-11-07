İlimiz İskilip ilçesinde Hacıpiri Mahallesi ve Bahabey Mahallesi ile İbik, Karaağaç, Karlık, Kavak, Kılıçdere, Örübağ, Soğucak, Yalakçayı köylerindeki 14’ü imarlı toplam 40 hazine arazisi ihaleyle satışa sunulacak.

Arsaların satışı İskilip Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliği’nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışı gerçekleştirilecek.

SATIŞ İHALESİ 21-22 KASIM'DA

Muhammen bedelleri 30 bin ile 1 milyon 600 bin lira arasında değişen araziler, 21-22 Kasım 2024 tarihinde İskilip Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili alınan bilgiye göre satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödendiği takdirde yüzde 20 indirim uygulanacağı ve satış işlemlerinin KDV'den muaf olduğu da vurgulandı.

İhale ilanına https://corum.csb.gov.tr/duyurular adresinden ulaşılabilecek.

Editör: Haber Merkezi