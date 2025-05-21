Çorum’un eşsiz tarihi miraslarından biri olan Kral Kaya Mezarları, bu kez doğa ve sporla iç içe anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İskilip Kaymakamlığı koordinesinde, belediye ve kamu kurumlarının katkılarıyla düzenlenen Kral Kaya Mezarlarından İniş ve Bisiklet Turu etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kral Kaya Mezarları’ndan start alan bisiklet turu, PTT binası önünde sona erdi. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan katılımcının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam S Ramazan Polat ve Belediye Başkanı S İsmail Çizikci tarafından takdim edildi. Program sonunda ise belediye tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

Etkinliğe katkı sunan başta Çorum Dağcılar Kulübü Derneği olmak üzere tüm kurum ve gönüllülere teşekkür edilirken, organizasyon ilçede birlik ve beraberliğin güçlü bir simgesi olarak değerlendirildi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci yaptığı açıklamada: “Bu etkinlik, ilçemizin tarihine, doğasına ve toplumsal dayanışmasına yakışır nitelikte olmuştur. Katkı sağlayan tüm kurum ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.