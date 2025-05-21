Çorumlu milli bilardocusu Emrah Taç’ın 18-21 Haziran tarihlerinde Ankara-Gölbaşı’ndaki Bilardo Federasyonu Tesislerinde düzenlenecek olan 33.Artistik Dünya Bilardo Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu.

Dünya genel klasmanında ilk 32’de yer alan katılımıyla düzenlenecek şampiyona için sporcular 4’erli 8 gruba ayrıldı. Türkiye’yi temsil edecek sporculardan Emrah Taç, Sergio Sanchez (İspanya), Javier Lopez (Meksika) ve Lazlio Toth (Macaristan) ile birlikte H grubunda mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek diğer sporculardan Hacı Arap Yaman ve Mehmet Sezer A grubunda, Barış Cin D grubunda, Serdar Gümüş ise G grubunda yer alıyor.