Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından, 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olduktan sonra baraj maçında da Mimar Sinan’ı 6-4 yenerek Çorum’u Bölgesel amatör Lig’de (BAL) temsil etme hakkı kazanan Alaca Belediyespor’a kupa verildi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, yaptırdığı görkemli kupa ve madalyaları, Alaca’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törende, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan’la birlikte verdi. Arıcı, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alacagücü’ne başarı dileklerinde bulundu.