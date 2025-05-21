Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bocce Gençlik Kupası’nda heyecan sona erdi. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahası’nda gerçekleşen turnuvaya 28 sporcu katılım sağladı. Gençler, küçükler, yıldızlar ve özel sporcular olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda genç kızlarda Buğlem Kabasakal birinci, Ela Uysal ikinci, Elif Su Karakuş üçüncü, genç erkeklerde ise Burak Poyraz Taşan birinci, Beytullah Çelikbaş ikinci, Ömer Ceylan üçüncü, Volkan Özdemir dördüncü olarak tamamladı. Küçük erkeklerde Berat Ergüven birinci, M.Emir Atalay ikinci, M.Arif Kavaklı üçüncü, Kayra Usta dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Çağrı Çalışkan birinci, Ali Eymen Çalışkan ikinci, Akın Özkaya üçüncü, Egehan Çakır dördüncülüğü elde etti. Özel sporcular genç kızlarda Yıldız Ay birinci, Havane Bacak ikinci, Ebru Yayla üçüncü olurken, özel sporcular yıldız kızlar kategorisinde ise Gizem Öksüz birinci, Yeliz Ay ikinci, Melike Arama üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.