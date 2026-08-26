Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Arca Çorum FK, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlı ekibin, kanat hattını güçlendirmek amacıyla Cengiz Ünder için girişimlere başladığı öğrenildi.

23 yaş üstü yabancı oyuncu kontenjanının dolu olması nedeniyle transfer politikasında yerli oyunculara yönelen Arca Çorum FK’nın, kanat bölgesinde oluşan ihtiyacı Cengiz Ünder ile çözmek istediği belirtildi. Kulübün, 29 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı bilgisine ulaşıldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor

Kariyerinde Başakşehir, Roma, Leicester City, Marsilya, Inter ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçirdi. Sezonun ardından yeniden Fenerbahçe’ye dönen milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Transferin gerçekleşebilmesi için iki kulüp arasındaki görüşmelerin yanı sıra oyuncunun da şartlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Çorum FK’da hedef kanat rotasyonunu güçlendirmek

Arca Çorum FK’nın Cengiz Ünder’i gündemine almasında, oyuncunun kanatlarda görev yapabilmesinin yanı sıra üst düzey lig ve Avrupa tecrübesinin de etkili olduğu değerlendiriliyor. Milli takım formasını da giyen deneyimli oyuncunun, transferin gerçekleşmesi halinde Çorum temsilcisinin hücum gücüne önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Özellikle hızlı hücumlarda etkili olabilen ve sol ayağını kullanmasıyla öne çıkan Cengiz Ünder, kariyeri boyunca kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yaptı.

Görüşmeler sürüyor

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Tarafların transferin şartları üzerinde anlaşması halinde Cengiz Ünder’in kariyerine Çorum’da devam etme ihtimali doğacak.

Çorum FK taraftarlarının da yakından takip ettiği transferde, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.