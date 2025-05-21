Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Laser-Run (Koşu-Atış) Türkiye Sıralaması Yarışmaları Çorum’da düzenlendi.

58 SPORCU YARIŞTI

Kent Park’ta, Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 4 kategoride 20’si kız 58 sporcu mücadele etti.

Çorum’da ilk kez düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

U-9 Kızlar: 1.Asya Saat (Ankara Yüzme Spor Kulübü), 2. Elis Ulaş (Başkent Çankaya Spor Kulübü), 3. Lina Doğa Özek (Ankara Yüzme Spor Kulübü), 3. Asya Esma Çeken (Çorum Efor Spor Kulübü)

U-9 Erkekler: 1. Gökhan Uraz (Altun (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

U-11 Kızlar: 1.Eylül Ateş (Ankara Yüzme Spor Kulübü), 2.Ezgi Atılgan (Başkent Anıt Spor Kulübü), 3. Güneş Kesinbazoğlu (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

U-11 Erkekler: 1.Enes Berke Tağkan (Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü), 2. Uygar Öztürk (Ankara Yüzme Spor Kulübü), 3. Ökten Talha Örnekol (Ankara Enerji Yüzme Spor Kulübü), 3. Kılıçarslan Tunç (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

U-13 Kızlar: Elif Sena Dursuncu (Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü), 2.İklim İrem Duman (Başkent Anıt Spor Kulübü), 3. Sezin İlkyaz (Çorum Efor Spor Kulübü), 3. Şebnem Burçe Fildir (Çorum Efor Spor Kulübü)

U-13 Erkekler: 1. Ali Çınar Duran (Başkent Çankaya Spor Kulübü), 2. Abdullah Mirza Kılıç (Başkent Anıt Spor Kulübü), 3. Yiğit Nedim Altınbaş (Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü), 3. Nevzat Ata Saat (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

U-15 Kızlar: 1.Aylin Yılmaz (Başkent Anıt Spor Kulübü), 2. Eylül Kazancı (Çorum Gençlikspor), 3.Berra Kesimal (Başkent Anıt Spor Kulübü)

U-15 Erkekler: 1.Tuna Yiğit (Ankara Yüzme Spor Kulübü), 2.Mustafa Yalçın (Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü), 3. Çağan Mert Şahinbaş (Çorum Efor Spor Kulübü), 3. Mahir Emre Özyılmaz (Çorum Efor Spor Kulübü)

Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

LASER-RUN NEDİR?

Modern pentatlonun alt dallarından olan laser-run, sporcuların yarışma içerisinde belli bir mesafe koşmalarını ve tabancayla hedef vurmalarını amaçlayan bir spor dalı.