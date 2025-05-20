U19 Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye finallerinin teknik toplantısı bugün akşam saatlerinde yapıldı.

Kuşadası Charisma Otel'de yapılan teknik toplantıya Arca Çorum FK'yı temsilen yöneticiler Mehmet Arduç, Talip Lambacı ve altyapı kaleci antrenörü Nurettin Kabalak katıldı.

Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Çam başkanlığında yapılan toplantıda grupların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Arca Çorum FK adına Mehmet Arduç'un katıldığı kura çekiminde Kırmızı-Siyahlılar, Erzurumspor, 1923 Mustafa Kemalpaşaspor ve Sultanbeyli Belediyespor'un yer aldığı A Grubu'nda yer aldı.

MAÇ 11:00'DE

Arca Çorum FK'nın Türkiye Şampiyonası ilk maçında oynayacağı 1923 Mustafa Kemalpaşaspor maçı saat 11:00'de başlayacak.

Altınordu Torbalı Yerleşkesi Şenez Erzik sahasında oynanacak olan maçın hakemleri ise yarın belli olacak.

Karşılaşma TFF YouTube kanalından canlı yayınlacak.

Editör: RIFAT KARA