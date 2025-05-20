Çorum FK altyapısından yetişen ve son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Nafican Yardımcı, “Hayalimdeki forma” söyleşisi adı altında düzenlenen imza gününde Akkent Gençlikspor’un minik futbolcuları ile bir araya geldi.

Akkent Gençlikspor Kulübü tarafından “Hayalimdeki forma” söyleşisinin ilk konuğu Çorum FK altyapısından yetişen profesyonel futbolcu Nafican Yardımcı oldu. Akkent Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye Akkent Gençlikspor’un U11 ve U12 takım futbolcuları katıldı. Minik futbolculara çocukluk yıllarındaki futbolculuk anılarını anlatan Nafican Yardımcı, tecrübelerini de aktararak minik futbolculara ilham oldu.

Minik futbolcular hayranı oldukları Nafican Yardımcı’ya merak ettikleri sorarken, genç futbolcu ise sorulara içtenlikle cevap verdi. Çok çalışmanın önemine de ısrarla vurgu yapan Nafican, daha sonra minik futbolcuların formalarını imzaladı.

Söyleşi sonrasında genç futbolcu, minik futbolcularla langırt oynayıp bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Akkent Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, bu tür buluşmaların devam edeceğini belirterek çocukların spora olan bağlılığını güçlendirdiğini ve onları motive ettiğini ifade etti.