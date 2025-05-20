37 kişiden oluşan Kırmızı-Siyahlı kafileyi İzmir'e uğurlayanlar arasında Çorum TÜFAD yöneticileri de vardı.

Başkan Yasin Aksoy ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Eğer, Hüseyin Ulusoy, Sadık Tahir Bıyıkoğlu kafileyi uğurlamak üzere hazır bulundular.

Altyapıdan Sorumlu Sinan Asbaşkan Sinan Özdilli'nin de hazır bulunduğu uğurlamada futbolculara hitaben konuşan Çorum TÜFAD Şube Başkanı Yasin Aksoy, genç futbolculara inandıklarını ifade ederek, başarı dileğinde bulundu.

Aksoy ve beraberindekiler yolculuk öncesi kafileeye baklava ikramında bulunmayı da ihmal etmediler.

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdiili de yaptıkları jestten dolayı Aksoy ve diğer yöneticilere teşekkür etti.

TEKNİK TOPLANTI SAAT 17:00'DE

Yarın oynanacak maçlarla başlayacak olan U19 Türkiye Şampiyonası'nın teknik toplantısı bugün saat 17:00'de başlayacak.

Chirasma Delux Otel'de yapılacak olan teknik toplantıda Kırmızı- Siyahlı kulübü yöneticiler Salih Öztürk, Mehmet Arduç ve takımın teknik sorumlusu Selahattin Karaca temsil edecek.

SON HAZIRLIKLAR BUGÜN

Dün akşam saatlerinde karayoluyla maçların oynayacağı Kuşadası'na hareket eden Arca Çorum FK U19 takımı, şampiyona öncesi son hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacak ve kamp yapacağı Newday Otel'de maç saatini beklemeye başlayacak.

Turnuva öncesi açıklamalarda bulunan yönetici Salih Öztürk, bir birinden zorlu maçlara çıkacaklarını ifade ederek, Çorum'u temsil noktasında takımlarının en iyisini yapacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Öztürk ayrıca, şehrin temsili noktasında kendilerine her türlü imkanı sunan başta Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın olmak üzere, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli'nin ve diğer tüm yönetim kurulu üyeleri ile kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi