Çorum FK’nın U19 Takımı, yarın başlayacak Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye finalleri için İzmir’e gitti. Kırmızı-siyahlı takım, Türkiye’nin en iyi 8 takımının mücadele edeceği finallerde derece yaparak Çorum’a kupayla dönmeyi hedefliyor.

Normal sezonu Gençlerbirliği’nin ardından 49 puanla ikinci sırada tamamlayan Çorum FK, son sekiz takım arasına kalabilmek adına 5. grubu 48 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzon temsilcisi Sebat Gençlikspor ile Tokat'ta son 16 turu maçı oynadı. Kırmızı-siyahlı takım henüz 5.dakikada 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını final grubuna yazdırdı.

8 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Final grubu maçları 21-25 Mayıs tarihlerinde İzmir’de oynanacak. Final grubunda Çorum FK’nın yanı sıra Gençlerbirliği, Erzurumspor, 1461 Trabzon, Kocaelispor, 1923 Mustafakemalpaşaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Sultanbeyli Belediye olmak üzere 8 takım mücadele edecek.

TEKNİK TOPLANTI BUGÜN

Finallerin teknik toplantısı bugün 15.30’da yapılacak ve 8 takım kura ile 4’erli 2 gruba ayrılacak.

Final grubu maçları Altınordu Metin Oktay Tesislerinde, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, gruplarını birinci bitiren takımlar Türkiye şampiyonluğu maçı, ikinci bitiren takımlar ise Türkiye üçüncülüğü maçına çıkacak.

ÇORUM FK 35 KİŞİYLE İZMİR’DE

Çorum FK,. Teknik direktör Selahattin Karaca nezaretinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı takım dün gece 23.00 sıralarında otobüsle İzmir’e hareket etti. Kafilede 35 kişinin yer aldığı belirtildi. Bugün sabah saatlerinde İzmir’e varması beklenen Çorum FK, Nevday Otel'de konaklayacak.