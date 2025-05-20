Çorum FK U19 Takım Teknik Direktörü Selahattin Karaca, İzmir’de yarın başlayacak olan Bölgesel Gelişim Ligi finallerinde Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtirken, en iyi dereceyi yapmak için ellerinden geleni yapacakların söyledi.

Çorum FK, final maçları öncesinde hazırlıklarını tamamlayıp İzmir’e giderken, teknik direktör Selahattin Karaca yaptığı açıklamada, “İşimizin zor olduğunu biliyoruz ve tüm çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Birbirinden zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz. Futbolcularımın sahada yüreklerini ortaya koyarak mücadele edeceklerine inanıyorum. Çorum’a en iyi dereceyle dönmek adına sahada var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bunu da başaracak güçteyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.