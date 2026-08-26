Arca Çorum FK'nın büyük umutlarla transfer ettiği Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem'in yeni adresi belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekipte şu ana kadar hiçbir resmi maçta görev alamayan Abdulkareem, eski kulübü Al Zawraa'ya kiralık olarak döndü.

Irak temsilcisi Al Zawraa Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla Hasan Abdulkareem'in transferini duyurdu. Böylece bir süredir gündemde olan ayrılık resmiyet kazanmış oldu.

Arca Çorum FK formasıyla henüz resmi bir karşılaşmada sahaya çıkamayan Iraklı futbolcunun, kiralık olarak eski takımında forma giyerek yeniden düzenli maç temposu yakalaması bekleniyor.