Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden spor camiasının sevilen isimlerinden Nihat Armutcu İskilip'te son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde uzun yıllar spor camiasına hizmet eden ve geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Nihat Armutcu İskilip'te öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Armutcu'yu son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, spor camiası ve öğrencileri ile birlikte sevenleri katıldı. İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni, spor camiasının sevilen isimlerinden, Nihat Armutcu'nun cenazesi Şeyhyavsi camiinde kılınana cenaze namazının ardından Kale Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Muhabir: RIFAT KARA