Çalıştayla birlikte ilçenin sanatsal ve kültürel zenginliklerini tanıtılması hedefleniyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sanatçılar, çalıştayın ilk gününde İskilip'in tarihî ve kültürel değerlerini keşfetme fırsatı buldular.

Belediye tarafından düzenlenen gezi kapsamında, sanatçılar İskilip Kalesi'nden ilçenin eski sokaklarına, Kaya Mezarlığı'ndan Âlimler Müzesi'ne ve Bedri Rahmi Eyüboğlu Sürekli Sergi Salonu'na kadar pek çok noktayı ziyaret ettiler.

Çalıştay süresince hazırlanacak eserlerin, İskilip'in kültürel mirasını ve sanatsal zenginliğini yansıtarak sanatseverlere ulaştırması hedefleniyor.

Editör: İHA AJANS