16-25 Şubat tarihlerinde yapılacak şampiyonada, Belediye İskilipspor Kulübü'nden antrenör Adem Uysal nezaretinde, kadınlarda U17 kategorisi 62 kiloda Özdenur Özmez, U20 kategorisi 53 kiloda Büşranur Ölmez ve 59 kiloda Halime Polat, erkekler U17 kategorisinde ise 45 kiloda Muhammed Mustafa Sert, 48 kioda Hasan Hüseyin Sert, 51 kiloda Samet Aslan ve 55 kiloda Mustafa Şarlı madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada mücadele edecek sporcular, Afyon'a gitmeden önce antrenör Adem Uysal nezaretinde, Belediye Başkanı Ali Sülük'ü makamında ziyaret ettiler.

Editör: RIFAT KARA